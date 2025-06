Se l’è tenuta Tra Wanda Nara e Icardi scoppia il giallo della coppa di Ballando

In un colpo di scena che ha dell'incredibile, Wanda Nara accusa Icardi di averle "sequestrato" la coppa di Ballando con le stelle! Questo gossip infuoca non solo il mondo del gossip, ma si inserisce perfettamente nel trend delle rivalità celebri. La Carlucci, affiancata da Zazzaroni e Lucarelli, si prepara a svelare il mistero tra danza e dramma. Chi avrà la meglio in questo battibecco? Non perdere i prossimi episodi!

Wanda Nara accusa l’ex marito Icardi di averle “sequestrato” la coppa vinta a Ballando con le stelle. La Carlucci indaga, Zazzaroni e Lucarelli già pronti a risolvere il mistero con ritmo e sarcasmo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Se l’è tenuta", Tra Wanda Nara e Icardi scoppia il giallo della coppa di Ballando

Cosa riportano altre fonti

Wanda e Icardi in tribunale tra tensione e lacrime. E c'è anche Maxi Lopez: tutti i dettagli; Wanda Nara mostra il regalo di Icardi per riconquistarla: il pezzo cult che ogni amante della moda sogna; Wanda, il tribunale di Milano respinge duramente la richiesta di Icardi: “Non discuteremo di…”; Divorzio Wanda-Icardi | Lacrime, Lamborghini tosa e accuse nella seconda udienza. 🔗Approfondimenti da altre fonti