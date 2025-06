Se l’America si sfila l’Europa in guerra dura meno di un anno

L’analisi dell’ex generale Fabio Mini scuote le certezze sulla guerra in Europa. Se gli Stati Uniti si ritirassero, il conflitto potrebbe concludersi in meno di un anno. Ma perché questa presa di coscienza arriva proprio ora? L'inevitabile cambiamento degli equilibri geopolitici chiama in causa una riflessione più profonda sulle alleanze. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelarsi sorprendenti e determinanti per il destino di Kiev. Non perdere l'occasione di approfondire!

L’ex generale Fabio Mini: «I volonterosi sono nel panico, per questo cercano ogni pretesto per tenere coinvolti gli Usa. Ma così illudono Kiev». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Se l’America si sfila, l’Europa in guerra dura meno di un anno»

