Scusi lei spaccia? Era vero Condannata per narcotraffico la famiglia tunisina della citofonata di Salvini

La celebre “citofonata” di Salvini torna a far parlare di sé. La famiglia tunisina, oggetto di quella controversa chiamata, è stata condannata per narcotraffico. Questo episodio non solo riaccende il dibattito sull'immigrazione e sicurezza, ma mette in luce un trend più ampio: la lotta contro il crimine organizzato nelle nostre città. Un punto interessante? Come l’opinione pubblica reagirà a questa rinnovata narrativa. È tempo di riflessioni più profonde.

Ricorderanno tutti la celebre «Scusi lei spaccia?». La «citofonata» di Matteo Salvini a una famiglia del Pilastro di Bologna, che ha riempito pagine di giornali e animato la sinistra buonista in servizio permanente effettivo durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020; a pochi giorni dal voto che portò poi alla vittoria in Emilia-Romagna di Stefano Bonaccini. Scusi lei spaccia? La risposta è sì, lo conferma la Cassazione. Con una sentenza arrivata l’ultimo venerdì di maggio la Cassazione ha dato ragione all’attuale vicepremier del governo Meloni. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna per spaccio di droga per alcune persone della famiglia Labidi, di origine tunisina e residente a Bologna, alla cui abitazione aveva citofonato Salvini chiedendo appunto: “Scusi lei spaccia?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Scusi lei spaccia?” Era vero. Condannata per narcotraffico la famiglia tunisina della citofonata di Salvini

