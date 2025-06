SCS cresce e guarda al futuro Il team scende in campo

SCS Consulting si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi! Con un team vincente e una crescita esponenziale, la società bolognese non solo ha chiuso il 2024 con risultati straordinari, ma guarda già al futuro con un piano industriale ambizioso per il triennio 2025-2027. In un'epoca in cui le risorse umane rappresentano il vero motore dell'innovazione, SCS dimostra che investire nelle persone fa davvero la differenza. Vuoi scoprire come?

UNA SQUADRA vincente. Sono le risorse umane il valore aggiunto di SCS Consulting, che ha consentito alla società bolognese di business consulting e advisory aziendale di chiudere il 2024 con ricavi e utili in forte crescita e di mettere a punto un piano industriale ambizioso per il triennio 2025-2027. Lo dimostra la scelta della location per presentare il bilancio e il piano “25-27 Ambition“: lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna che, oltre a portare lo stesso cognome del presidente di SCS Consulting, è il teatro dei successi calcistici della squadra rossoblù, fresca vincitrice della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - SCS cresce e guarda al futuro. Il team scende in campo

