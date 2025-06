Scrivere una lettera al proprio futuro | la singolare esperienza formativa allo Spazio Filatelia per studenti e studentesse

Scrivere una lettera al proprio futuro: un'esperienza che va oltre la semplice attività scolastica. Gli studenti della classe terza A dell'Istituto Seghetti hanno esplorato il meraviglioso mondo della filatelia presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane. Questo viaggio non è solo un tuffo nella storia dei metodi comunicativi, ma anche un invito a riflettere su come vogliono lasciare il segno nel mondo. Chi ha detto che le lettere sono obsolete?

Un viaggio concreto e simbolico attraverso i metodi comunicativi che hanno fatto la storia. Un percorso nella memoria, ma anche nel futuro, quello vissuto dagli alunni della classe terza A dell'Istituto Seghetti, protagonisti di un'esperienza unica presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane a.

