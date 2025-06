‘Scrivere il futuro’ | emozioni fiducia e visione per i 10 anni di carriera di Luigi Cammarano in Banca Mediolanum

In un mondo finanziario in continua evoluzione, il 30 maggio si è celebrato un traguardo straordinario: i 10 anni di carriera di Luigi Cammarano in Banca Mediolanum. L'evento “Scrivere il futuro” ha avuto luogo a Mentha Cucina Mare & Spa, un connubio perfetto tra emozioni e innovazione. È il momento di riflettere su come la fiducia e una visione chiara possano guidare le sfide di domani. Scopri perché il futuro è luminoso!

A Mentha Cucina Mare & Spa una serata tra bilanci, emozioni e nuove sfide. Il 30 maggio si è tenuta una serata speciale a Mentha Cucina Mare & Spa, elegante location nella piana del Sele, per celebrare i 10 anni di carriera di Luigi Cammarano, Global Family Banker di Banca Mediolanum. Il titolo scelto per l’evento, “Scrivere il futuro”, ha sintetizzato lo spirito della serata: uno spazio di riflessione sul ruolo sempre più complesso e umano della consulenza finanziaria. Ad aprire l’incontro è stato lo stesso Luigi Cammarano, che ha ripercorso con emozione le tappe della sua crescita professionale, ponendo l’accento sulla centralità del rapporto di fiducia con i clienti, costruito giorno dopo giorno, con coerenza e dedizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Scrivere il futuro’: emozioni, fiducia e visione per i 10 anni di carriera di Luigi Cammarano in Banca Mediolanum

