Scoppia una rissa tra genitori durante la cerimonia di consegna dei diplomi dell’asilo i bimbi cercano di fermali urlando Fermatevi! – IL VIDEO

Un momento che doveva essere di gioia si trasforma in un dramma. Durante la cerimonia di diploma all’asilo Faulk, una rissa tra genitori ha rubato la scena, mostrando come le tensioni sociali possano esplodere anche nei contesti più innocui. La paura negli occhi dei bimbi è un richiamo alla riflessione: quanto influiscono le dinamiche familiari sulle nuove generazioni? Un evento da non dimenticare, per costruire un futuro migliore.

Urla, spintoni e pugni. Tutto sotto gli occhi dei bambini, terrorizzati, durante quella che doveva essere una tranquilla cerimonia di diploma all’asilo Faulk, a West Memphis, negli Usa. Il video mostra i genitori affrontarsi a mani nude, mentre altri correvano a mettere in salvo i propri figli. Alcuni bambini, disperati, urlavano “Fermatevi!”. “Comportamento inaccettabile”, ha dichiarato la dirigenza scolastica. La causa della rissa resta ignota, ma la scuola e le autorità sono già passate ai fatti. “Non dovrebbe succedere niente del genere in presenza di bambini”, ha detto una residente della zona all’emittente, chiedendo di restare anonima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scoppia una rissa tra genitori durante la cerimonia di consegna dei diplomi dell’asilo, i bimbi cercano di fermali urlando “Fermatevi!” – IL VIDEO

