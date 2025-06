Scooter finisce contro una macchina | gravissimi due 48enni

Un grave incidente stradale scuote Montecanepino: due uomini di 48 anni, in sella a uno scooter, sono rimasti coinvolti in una collisione con un’auto. La loro situazione è critica, e sono stati trasportati d’urgenza all'ospedale Torrette. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade, soprattutto in un periodo in cui l’uso di scooter e moto è in forte aumento. È tempo di riflettere su come possiamo garantire strade più sicure per tutti.

Un grosso scooter con in sella due uomini, entrambi di 48 anni, è finito contro un’auto, in località Montecanepino, lungo la provinciale tra Porto Potenza e Potenza Picena. I due uomini, gravissimi, sono stati soccorsi e trasportati all’ ospedale Torrette in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 18.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto, con a bordo madre e figlio, e un grosso scooter si sono scontrati lungo la strada provinciale, all’altezza di una curva. Ad avere la peggio i due 48enne in sella allo scooter, che sono finiti violentemente a terra, mentre la donna e il figlio che erano in auto sono rimasti illesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scooter finisce contro una macchina: gravissimi due 48enni

Leggi anche Perde controllo dello scooter e finisce contro parete rocciosa, trasferito in ospedale - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale tra Maiori e Minori, in località Torricella.

