Scontro tra scooter sul lungomare tre feriti | uno in codice rosso

Incidente sul Lungomare Tafuri: due scooter si sono scontrati, lasciando tre feriti, uno in codice rosso. Questa drammatica notizia riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nelle città italiane, dove il traffico e la fretta possono trasformarsi in pericoli. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile, soprattutto in estate, quando le strade si popolano. Un appello a tutti gli utenti della strada!

Incidente sul Lungomare Tafuri, scontro tra scooter, almeno tre i feriti. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi ieri sera, sul Lungomare Trieste, nei pressi del Grand Hotel. A scontrarsi due scooter. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in codice rosso, trasportato d’urgenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scontro tra scooter sul lungomare, tre feriti: uno in codice rosso

