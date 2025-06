Scontro tra due auto una finisce nel fossato | ragazzo di 20 anni in ospedale

Un pomeriggio drammatico a Manzano: un incidente tra due auto ha lasciato un ragazzo di 20 anni in ospedale. La dinamica dell'incidente, avvenuto sulla provinciale 19, ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida. In un periodo in cui l'attenzione alla sicurezza stradale è più che mai cruciale, questo episodio riaccende il dibattito su comportamenti responsabili al volante. Non sottovalutiamo mai il potere di una guida sicura!

Un pomeriggio movimentato quello di oggi a Manzano, dove si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. L'episodio, avvenuto poco dopo le 15 sulla strada provinciale 19, in località Oleis, ha visto una vettura finire fuori strada.

