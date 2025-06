Scontro tra auto in via Dei Principati illesi i due conducenti

Salerno è tornata al centro dell'attenzione dopo l'incidente in via De Principati, ma la vera notizia è che i conducenti sono rimasti illesi. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui si registra un aumento del traffico urbano. Rimanere vigili e pronti a reagire è cruciale per prevenire eventi simili. Scopriamo insieme come migliorare la sicurezza sulle strade della nostra città!

Incidente tra due auto, ieri sera, in via De Principati, all'incrocio con piazza San Francesco a Salerno. Poco prima di mezzanotte, due automobili si sono scontrate mentre provenivano da due direzioni differenti. Il sinistro Una Smart, dopo l'urto, è finita su di un marciapiede, terminando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scontro tra auto in via Dei Principati, illesi i due conducenti

