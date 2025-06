Scontro tra auto e moto | grave giovane

Un grave incidente stradale ha scosso Monteprandone: un giovane motociclista di 27 anni è in condizioni critiche dopo uno scontro con un'auto. Mentre la sicurezza stradale diventa sempre più un tema caldo, questo episodio evidenzia l'importanza della prudenza e della responsabilità alla guida. È un promemoria per tutti noi: ogni viaggio, anche il più breve, può celare insidie. Riflessioni e cambiamenti sono necessari per un futuro più sicuro sulle strade.

Un ragazzo di 27 anni, D. A. residente a Monteprandone, che viaggiava in sella alla sua moto, versa in gravi condizioni all’ospedale di Ancona a causa del trauma cranico e toracico subito nello scontro con un’Opel Corsa, condotta da A. C. donna di 77 anni della zona. Il sinistro è accaduto nella mattina inoltrata di ieri lungo la provinciale Salaria di Spinetoli, quartiere San Pio X in direzione della cantina Saladini Pilastri. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Offida, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Secondo la prima ricostruzione sembra che il ragazzo fosse diretto verso mare, quando si è scontrato con l’auto che, pare, stesse svoltando, ma la dinamica è da confermare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e moto: grave giovane

