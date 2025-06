Scontro tra auto e moto a Rivergaro

Incidente evitato per un soffio a Rivergaro: un'auto e una moto si sono scontrate, ma per fortuna senza feriti. Questo episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale in un'epoca in cui il numero di motociclisti è in crescita. La prudenza al volante è fondamentale: ogni viaggio deve essere affrontato con attenzione. L'estate è alle porte, e le strade si riempiono di vita!

Un'auto e una moto si sono scontrate, nel pomeriggio di lunedì 2 giugno, a Rivergaro, in Valtrebbia. Lungo via Genova l'impatto tra i due mezzi. Fortunatamente non si sono registrati feriti nello scontro. Sul posto, per precauzione, un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure.

