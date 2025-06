Scontro frontale sulla strada per Guardiagrele un ferito

Un incidente scioccante ha scosso la tranquillità della serata di ieri, 1° giugno, sulla strada per Guardiagrele, dove un frontale tra due auto ha lasciato un ferito. Questo evento tragico ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, in un periodo in cui le statistiche degli incidenti sono in aumento. Rimanere vigili alla guida può fare la differenza: ogni viaggio merita di essere vissuto con prudenza.

Un incidente si è verificato nella serata di ieri, 1° giugno, intorno alle ore 22.30, sulla strada a scorrimento veloce per Guardiagrele, all'altezza del bivio per Villamagna. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sarebbe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Scontro frontale sulla strada per Guardiagrele, un ferito

Leggi anche Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Ne parlano su altre fonti

Paura in strada: auto si ribalta dopo uno scontro frontale, quattro feriti

Si legge su lanazione.it: Oltre al conducente dell’auto ribaltata, altre tre persone sono state coinvolte nello scontro: due giovani e il conducente dell'altra auto. Tutti sono stati assistiti dal personale sanitario del ...