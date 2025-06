Scontro frontale all’alba tra un’auto e un furgoncino

Alla luce di recenti incidenti stradali, la sicurezza sulle strade diventa un tema cruciale. La storia del cagnolino salvato dai vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone è un fulgido esempio di come la comunità si unisca in momenti di crisi. Un piccolo eroe che ci ricorda l'importanza di vigilare non solo sulla nostra sicurezza, ma anche su quella dei nostri amici a quattro zampe. Un gesto che scalda il cuore e accende la speranza!

Vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone sono intervenuti verso le 21 di sabato sera per soccorrere un cagnolino rimasto bloccato in un'insenatura del canale che fiancheggia via Baldona a Gatteo. Il primo a dare l'allarme era stato il proprietario dell'animale, che dapprima ne aveva segnalando la scomparsa. L'animale è stato ritrovato in buone condizioni, ma bloccato a stretto contatto con l'acqua, dal momento che dopo essere scivolato lungo l'argine del torrente, si era ritrovato in un punto, scivoloso e in mezzo all'erba, dal quale non risicava più a muoversi per mettersi in salvo. Sono così stati allertati i vigili del fuoco, intervenuti in serata: gli operatori del 115, dopo aver indossato i necessari dispositivi di protezione individuale necessari per muoversi in sicurezza in prossimità dei corsi d'acqua, utilizzando le scale sono riusciti a raggiungere il cagnolino, recuperandolo e ricongegnandolo poi al proprietario che è così riuscito a riabbracciarlo.

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

