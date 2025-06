Scontro fatale con un furgone padre di famiglia muore in moto Chi era la vittima

Arezzo è in lutto: Giovanni Mearini, 52 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale proprio il giorno della Repubblica. Un evento che avrebbe dovuto essere di festa si trasforma in un momento di riflessione sulla sicurezza stradale, sempre più attuale in un'epoca in cui gli incidenti continuano a mietere vittime. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ricordando l'importanza della prudenza sulle strade. A volte, basta un attimo per cambiare tutto.

Arezzo, 2 giugno 2025 – Un velo di tristezza avvolge Arezzo, una città ferita nel cuore, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare la Repubblica. Il 2 giugno si è trasformato in una data segnata da un lutto inaspettato e doloroso. Giovanni Mearini, 52 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale intorno alle 8,20 di oggi, 2 giugno, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità aretina e un dolore palpabile nei cuori di chi lo conosceva e amava. In via Buonconte da Montefeltro, all'incrocio con via Linoli, nella zona di Catona, la vita di Mearini, padre di due figli minorenni, si è interrotta bruscamente.

