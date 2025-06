Scontro auto-moto in zona Stadio a Verona | un ferito grave

Un violento scontro tra un'auto e una moto ha scosso Verona, lasciando un ferito grave nella serata di domenica. Questo incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in città . Con l'aumento del traffico e degli utenti della strada, è fondamentale riflettere su come prevenire tragedie simili. La comunità si interroga: quali misure possiamo adottare per garantire la sicurezza di tutti?

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 1 giugno in via Albere, a Verona. In base a quanto comunicato dai soccorritori del Suem 118, intorno alle ore 20, un'auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, all'incrocio con via Negrelli.

