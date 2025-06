Scomparsa Pavin il cordoglio e il ricordo della Presidente di Confindustria Veneto Est

La scomparsa di Giancarlo Pavin segna una perdita incolmabile per il tessuto imprenditoriale veneto. Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est, sottolinea l'importanza di personalità come Pavin, che hanno saputo innovare e ispirare. In un momento storico in cui l'industria italiana cerca rilancio, il suo lascito ci ricorda quanto sia fondamentale la leadership e la visione per affrontare le sfide del futuro. Siamo chiamati a costruire su fondamenta solide, come quelle

La Presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, esprime il suo cordoglio e ricorda l'imprenditore di Cittadella, Giancarlo Pavin. «C'è dolore, dolore e tanta commossa vicinanza. Con l'improvvisa scomparsa di Giancarlo Pavin ci lascia un capostipite, un amico e l'industria padovana e.

