Scivola sulla ghiaia con la mountain bike ciclista elitrasportato all' ospedale

Un'uscita in mountain bike si trasforma in un dramma: un ciclista elitrasportato all'ospedale dopo una caduta nei pressi della Casera Costa Cervera. Questo incidente mette in luce i rischi legati a uno sport sempre più amato, mentre cresce l'interesse per il cicloturismo e le avventure outdoor. La sicurezza deve rimanere al primo posto: esplorare la natura è fantastico, ma farlo in modo responsabile è fondamentale.

Lunedì 2 giugno la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all'elisoccorso regionale per un ciclista con politraumi caduto nei pressi della Casera Costa Cervera sotto il Col Scarpat. Le operazioni hanno visto in azione l'elisoccorso regionale che ha.

