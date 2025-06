Scivola sugli scogli | ferita una turista Ricoverata in ospedale

Tragico incidente a Trani: una turista scivola sugli scogli, riportando fratture che la costringono a un ricovero d'emergenza. Questo episodio mette in luce i rischi legati al turismo balneare, un trend in crescita dove la bellezza dei luoghi può nascondere insidie. Un importante promemoria per tutti: godere della natura è meraviglioso, ma è fondamentale farlo con cautela. I soccorsi tempestivi dei vigili del fuoco hanno fatto la differenza.

Turista scivola tra gli scogli a Trani e finisce in ospedale con una serie di fratture che non le permettevano di muoversi. A salvarla ci hanno pensato i vigili del fuoco e il personale del 118..

