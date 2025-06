Scivola per 100 metri sulle rocce giovane escursionista soccorsa con l’elicottero

Una giovane escursionista di 30 anni ha vissuto attimi di terrore sul Corno Grande del Gran Sasso, scivolando per 100 metri su rocce pericolose. Fortunatamente, è stata soccorsa in elicottero, ma questo incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza in montagna, soprattutto con l'aumento del turismo outdoor. La bellezza della natura nasconde insidie: prepararsi adeguatamente è fondamentale. Ricordate, la montagna non perdona!

Momenti di paura per una giovane di 30 anni che ha rischiato di precipitare nel vuoto dopo uno scivolone di un centinaio di metri lungo il sentiero estivo della via delle Creste, sul Corno Grande del Gran Sasso. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e ha avuto come protagonista.

