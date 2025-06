Scivola e precipita per 300 metri durante un’escursione in montagna | è morta la 46enne Roberta Fognini

Una tragica fatalità colpisce la comunità di Tartano: Roberta Fognini, 46 anni, ha perso la vita durante un'escursione sul Pizzo Scala. La sua dolcezza e gentilezza rimarranno nel cuore di chi l'ha conosciuta. Questo dramma sottolinea l'importanza della sicurezza in montagna, un tema sempre più rilevante in un'epoca in cui l'escursionismo sta vivendo un boom senza precedenti. Un richiamo a godere della natura, ma con cautela.

Ieri mattina Roberta Fognini, 46 anni, è morta dopo essere scivolata per 300 metri durante un'escursione sul Pizzo Scala, in provincia di Sondrio. La donna viveva con i due figli a Tartano, dove la comunità la ricorda con affetto: "Era una donna dolcissima e gentile", ha detto il sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

