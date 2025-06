Sciopero Sudd Cobas al Macrolotto accordi-lampo in 5 ditte

Il 2 giugno 2025, il Macrolotto 1 di Prato ha vibrato di protesta: il sindacato Sudd Cobas ha organizzato uno sciopero che ha visto la partecipazione attiva di oltre cento lavoratori, in gran parte pakistani e bengalesi. Un gesto forte, simbolico, che si collega a una crescente consapevolezza sulle condizioni di lavoro nel settore tessile. La nuova targa in memoria delle vittime dell’incendio alla Teresa Moda sottolinea l’urgenza di cambiamenti veri. Non è solo una

Prato, 2 giugno 2025 – Mattinata di sciopero, ieri, al Macrolotto 1 per il sindacato Sudd Cobas che, insieme ad oltre cento lavoratori, principalmente pakistani e bengalesi dipendenti delle fabbriche dell’area pratese, si sono riuniti al memoriale delle vittime dell’incendio nella fabbrica Teresa Moda. La nuova targa, inaugurata il primo maggio, viene costantemente presidiata da oltre 30 giorni dal sindacato e da volontari dopo che era stata distrutta lo scorso 29 aprile. “Abbiamo voluto iniziare da qui perchĂ© per noi è un luogo simbolico” spiega Luca Toscano di Sudd Cobas. “Abbiamo realizzato questa targa per ricordare i fratelli e lo sorelle cinesi che sono morti nel 2013 a causa dello sfruttamento, costretti a vivere in una fabbrica e in quella stessa fabbrica sono morti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero Sudd Cobas al Macrolotto, accordi-lampo in 5 ditte

Leggi anche Prato, sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1 - Prato, un luogo dove il tessile incontra la lotta per i diritti. Oggi, il sindacato Sudd Cobas ha mobilitato lavoratori pakistani e bengalesi in un potente sciopero al Macrolotto 1, partendo dal memoriale delle vittime dell'incendio di Teresa Moda.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Prato, sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1; 'Macroblocco day', gli scioperi di Sudd Cobas nelle fabbriche del Macrolotto 1: Diritti e vita dignitosa per gli operai; Sciopero Sudd Cobas al Macrolotto, accordi-lampo in 5 ditte; Prato, scatta l’offensiva degli “invisibili”: scioperi in 24 aziende, presidi in altre 10. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Prato, sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1

Come scrive msn.com: Tanti lavoratori riuniti al memoriale delle vittime dell’incendio nella fabbrica Teresa Moda. Il sindacato chiede la regolarizzazione delle assunzioni nel rispetto della normativa vigente ...

Sciopero e presidio dei Sudd Cobas davanti a maglificio: “Operai sfruttati per produrre anche per note marche”. Polemica con il Comune di Prato

Lo riporta notiziediprato.it: Nuovo sciopero con presidio e picchetto organizzato dal sindacato Sudd Cobas davanti ad un’azienda del Macrolotto Uno. La protesta è iniziata giovedì pomeriggio con lo sciopero degli operai del ...

Prato, scatta l’offensiva degli “invisibili”: scioperi in 24 aziende, presidi in altre 10

Lo riporta msn.com: PRATO. Dieci scioperi in contemporanea in altrettante aziende a condizione cinese. Sono gli “Strike Days” promossi dal sindacato Sudd Cobas che scatteranno domani, 30 maggio, e sono stati annunciati o ...