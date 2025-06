Sciopero dei treni 3 giugno 2025 | orari garantiti Trenitalia e motivazioni dello stop

Il 3 giugno 2025 si prospetta un giorno di disagi per i viaggiatori: uno sciopero di 23 ore coinvolgerà il personale RFI dedicato alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. Anche se macchinisti e personale di bordo non sono direttamente coinvolti, le conseguenze potrebbero riflettersi su tutto il servizio. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è fondamentale, l'importanza della manutenzione delle ferrovie non è mai stata così evidente. Preparati e resta informato!

Lo sciopero dei treni di 23 ore coinvolgerà il personale di RFI addetto alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria dalla mezzanotte alle 23. Pur non coinvolgendo direttamente macchinisti o personale di bordo, non si può escludere la possibilità di disagi per i viaggiatori in caso di guasti sulla linea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

