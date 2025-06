Sciopero 3 giugno la protesta nazionale del personale Rfi e lo stop in Sardegna | quali treni e autobus rischiano e le fasce garantite

Il 3 giugno si preannuncia una giornata di tensione per i pendolari italiani: sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana! Dopo il lungo ponte del 2 giugno, i viaggiatori si troveranno a fronteggiare possibili disagi. Gli autobus e treni in Sardegna potrebbero subire cancellazioni e ritardi. Un momento cruciale che evidenzia l'importanza dei diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti. Sarà un'estate di mobilitazione? Non perdere l’aggiornamento!

Neanche il tempo di iniziare, che giugno presenta ai pendolari e viaggiatori il primo stop ai trasporti. Il 3 giugno è stato proclamato infatti uno sciopero del personale di Rete ferroviaria italiana. La prima protesta del mese, appena al rientro dal lungo ponte del 2 giugno, rischia di procurare inevitabilmente disagi a chi deciderĂ di viaggiare quel giorno, alle prese tra ritardi e treni cancellati. Stessa sorte rischia chi deve spostarsi in Sardegna, per la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Lo sciopero del personale Rfi del 3 giugno: quando e dove. Per quanto riguarda lo sciopero del 3 giugno del personale della manutenzione di Rfi, a partecipare innanzitutto all’agitazione sono i lavoratori del sindacato Cobas lavoro privato, tramite il Coordinamento Ferrovieri. 🔗 Leggi su Open.online

