Sciare d’estate in Lombardia? Riaprono le piste dello Stelvio col boom di stranieri | ecco tutte le informazioni

Sciare d'estate? È possibile! La Lombardia sorprende con il ghiacciaio dello Stelvio che ha appena riaperto le sue piste, richiamando un gran numero di turisti stranieri. Fino al 2 novembre, gli amanti della neve possono godere di oltre 20 chilometri di piste, un'opportunità unica per chi cerca avventure anche nei mesi caldi. Non perdere l'occasione di scoprire questo angolo magico dove l’inverno incontra l’estate!

Sondrio – Il ghiacciaio dello Stelvio ha inaugurato oggi 2 giugno 2025 la stagione estiva 2025 superando ogni aspettativa. Gli impianti rimarranno operativi dal 31 maggio al 2 novembre, offrendo agli appassionati la possibilità di sciare per oltre cinque mesi sui 20 chilometri di piste che rendono questa località una delle aree sciabili estive più importanti delle Alpi. “Grazie anche al lungo ponte l’afflusso di sciatori è davvero notevole, oltre ogni più rosea previsione”, ha dichiarato Umberto Capitani, direttore della Sifas, la società che gestisce gli impianti. I dati testimoniano una presenza massiccia di turisti internazionali, con Germania, Olanda e Belgio che guidano le presenze straniere, affiancati da numerosi italiani provenienti non solo dalla Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciare d’estate in Lombardia? Riaprono le piste dello Stelvio (col boom di stranieri): ecco tutte le informazioni

