Schlein contro Meloni | Prende in giro gli italiani

Elly Schlein alza la voce contro Giorgia Meloni, accusandola di “prendere in giro gli italiani”. Con le elezioni referendarie all'orizzonte, la tensione politica si intensifica. Schlein mette in luce una questione cruciale: il diritto di scelta dei cittadini. In un momento in cui la partecipazione democratica è fondamentale, chi si sottrae deve rendere conto. Un'affermazione che fa riflettere sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità politica.

"Meloni prende in giro gli italiani dicendo 'vado a votare ma non voto'": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto a proposito delle recenti dichiarazioni della premier a proposito dei referendum dell'8 e 9 giugno. "Anziché dire se è favorevole o contraria ai 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, conferma che vuole affossare i referendum e che teme il raggiungimento del quorum perché non ritirare le schede equivale a non votare - ha continuato la leader dem -. Meloni ha paura della partecipazione e di dire la verità che è sotto gli occhi di tutti". Schlein, poi, ci è andata giù pesante: "(Meloni) è contraria a contrastare la precarietà e migliorare la legge sulla cittadinanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Schlein contro Meloni: "Prende in giro gli italiani"

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

