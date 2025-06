Schizzano i dazi sull?acciaio ma l?ex Ilva non è toccata La partita vera su Aia e gas

L’inasprimento dei dazi su acciaio e alluminio deciso da Trump segna un nuovo capitolo nella guerra commerciale globale, ma per l’ex Ilva non sarà una scossa devastante. Questo scenario ci porta a riflettere sulla resilienza del settore siderurgico italiano, che affronta sfide ben più complesse legate alle emissioni e alla transizione energetica. In questo contesto, la vera partita si gioca su AIA e gas: chi saprà adattarsi meglio?

L?inasprimento dei dazi su acciaio e alluminio deciso dal presidente statunitense Donald Trump (dal 4 giugno schizzano dal 25 al 50 per cento) impatta poco sulla siderurgia italiana e.

