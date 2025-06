Schifani | Oggi celebriamo i valori della Repubblica Sicilia presente alla parata di Roma con il gonfalone

Oggi, 2 giugno, celebriamo i valori che uniscono l'Italia! Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea l'importanza di libertà e democrazia, portando il gonfalone siciliano alla parata di Roma. Un gesto che riafferma non solo l'identità isolana, ma anche il forte legame con il resto del Paese. In un momento in cui l'unità è più cruciale che mai, la Sicilia si fa sentire, richiamando a una riflessione colle

"Il 2 giugno è una giornata profondamente simbolica per tutti gli italiani, un’occasione solenne in cui celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, l’unità e la pace". Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani. "Anche quest’anno la Regione -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Schifani: "Oggi celebriamo i valori della Repubblica, Sicilia presente alla parata di Roma con il gonfalone"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Comune deposita una corona per la giornata della Legalità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schifani: “Celebriamo i valori della Repubblica, Sicilia presente a Roma”

Segnala msn.com: PALERMO – “Il 2 giugno è una giornata profondamente simbolica per tutti gli italiani, un’occasione solenne in cui celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, ...

Giornata dell’Europa, Schifani “Celebriamo il nostro ruolo nella nascita dell’Unione Europea”

Si legge su msn.com: Il 9 maggio è una data simbolica: celebriamo i valori su cui si fonda ... Lo ricorda il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Oggi, a settant’anni da quel momento – continua ...

Europa: Schifani, 'Settant'anni dopo Messina celebriamo il nostro ruolo nella nascita dell’Ue'

Riporta msn.com: Il 9 maggio è una data simbolica: celebriamo i valori su cui si fonda ... Lo ricorda il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. «Oggi, a settant’anni da quel momento – continua ...