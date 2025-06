Schianto tra auto poi impattano contro volante dei Carabinieri | intera famiglia in ospedale

Un pomeriggio drammatico sulla Via del Mare: un incidente stradale ha coinvolto due auto che, dopo l'impatto, sono finite contro una volante dei Carabinieri in servizio. Un'intera famiglia è ora in ospedale, evidenziando l'urgenza di riflessioni sulla sicurezza stradale. Con l'aumento del traffico e dei viaggi, la prudenza deve essere sempre al primo posto. La strada è un luogo di tutti, e ognuno di noi deve fare la sua parte.

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, sulla Via del Mare, tra Perdifumo e Castellabate. Due auto hanno impattato contro una volante dei Carabinieri ferma a bordo strada, impegnata in un posto di blocco. Lo scontro ha coinvolto più persone. Il caso I sanitari del 118, giunti sul posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Schianto tra auto, poi impattano contro volante dei Carabinieri: intera famiglia in ospedale

Leggi anche Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schianto contro un muro di un'auto: bimba di 15 mesi morta

Si legge su notizie.it: I tentativi dei soccorritori di salvare la piccola sono risultati vani: i primi aggiornamenti e la ricostruzione dei fatti ...

Auto prende fuoco dopo lo schianto, Luca Regoli muore a 26 anni: “Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori”

Lo riporta fanpage.it: Luca Regoli, 26enne di Termoli, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno ...

Montenero di Bisaccia. Auto prende fuoco dopo schianto: muore 26enne di Termoli

Lo riporta abruzzolive.tv: E' morto così, la scorsa notte, Luca Regoli, 26 anni, di Termoli (Cb), vittima tra domenica e lunedì 2 giugno di un drammatico incidente stradale lungo la statale 16, all’altezza di Montenero di ...