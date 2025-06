Schianto mortale in A14 la vittima è il 31enne recanatese Marco Barelli

Una tragedia che colpisce profondamente la comunità marchigiana: Marco Barelli, un giovane di 31 anni, perde la vita in un drammatico incidente sull'A14. Questo evento tragico riporta alla luce la questione della sicurezza stradale, sempre più urgente in un'epoca in cui la mobilità aumenta. La vittoria della vita non può essere data per scontata: riflettiamo su come ogni viaggio possa custodire un'importanza inestimabile.

SENIGALLIA – Un urto violento, l’auto che si ribalta e l’arrivo del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo alla guida. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto da Marco Barelli, 31enne di Recanati, il cui corpo senza vita è stato estratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto mortale in A14, la vittima è il 31enne recanatese Marco Barelli

Leggi anche Incidente mortale a Granozzo, schianto tra auto e moto: morto un uomo - Un tragico incidente ha scosso Granozzo, dove oggi pomeriggio un violento scontro tra un'auto e una moto sulla strada provinciale 9 ha portato alla morte di un motociclista di circa 35 anni.

Cosa riportano altre fonti

Schianto mortale in A22, le vittime sono due ragazzi di 21 e 23 anni. Una manovra incomprensibile dell'autista del furgone ha causato lo schianto; Foligno, incidente stradale mortale: 26enne perde la vita in moto; Incidente mortale sull’A14: auto si ribalta. Muore il conducente; Incidente mortale sulla a14 nel tratto marchigiano vicino a Senigallia, conducente perde la vita. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incidente mortale in A14, la vittima è Marco Barelli di Recanati

Riporta informazione.it: Tragedia in A14: si ribalta con l’auto, muore un 31enne MONTEMARCIANO - Lo schianto intorno alle 5.30. Il giovane, di Recanati, stava viaggiando in direzione Nord Ore 08:25 Tragedia nella… Leggi ...

Schianto mortale sull’A-14, inutili i soccorsi per un automobilista di 31 anni

Secondo informazione.it: Schianto mortale sull’A-14, inutili i soccorsi per un automobilista di 31 anni L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Montemarciano e Senigallia Un giovane di 31 anni ha perso la vita nelle pr ...

Perde il controllo dell'auto e sbanda, muore 31enne sulla A14

rainews.it scrive: Sbanda, finisce sulla corsia d'emergenza, sbatte contro il guardrail ribaltandosi. Un incidente mortale sulla A14, costato la vita a un 31enne. Se questa è la probabile dinamica, resta da capire il ...