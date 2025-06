Schianto con la moto Muore Domenico Merli folignate di 63 anni

Una tragedia che colpisce il cuore: Domenico Merli, 63 anni, ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico a Pieve Torina. Questo evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui il numero di motociclisti cresce. La domanda sorge spontanea: cosa possiamo fare per garantire strade più sicure? Ogni vita conta, e ogni incidente è un richiamo alla responsabilità collettiva.

di Chiara Marinelli MACERATA Ancora sangue sulle strade del maceratese, a poco meno di ventiquattro ore di distanza dal precedente incidente ieri è morto un altro motociclista. E c’è una nuova vittima umbra. Il tragico incidente è avvenuto a Pieve Torina, lungo la strada provinciale 209, all’altezza dell’incrocio per la frazione Appennino, non lontano dal punto dove sabato all’ora di pranzo ha perso la vita un 70enne. Questa volta la vittima è un uomo di 63 anni di Foligno, Domenico Merli, che è morto sul colpo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sono scontrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto con la moto. Muore Domenico Merli folignate di 63 anni

Leggi anche Schianto in moto sul valico: 26enne soccorso con Pegaso - Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una moto a Stia, lungo la SP 556, intorno alle 12:55. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito e soccorso con l'elisoccorso Pegaso.

Se ne parla anche su altri siti

La moto contro un muro, l'impatto è devastante: Domenico muore a 16 anni; Schianto con la moto. Muore Domenico Merli folignate di 63 anni; Schianto in moto a Pieve Torina: il 63enne folignate Domenico Merli muore sul colpo; Si schianta con la moto contro un muro: Domenico muore a 16 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schianto con la moto. Muore Domenico Merli folignate di 63 anni

lanazione.it scrive: Questa volta la vittima è un uomo di 63 anni di Foligno, Domenico Merli, che è morto sul colpo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto ...

Schianto in moto a Pieve Torina: il 63enne folignate Domenico Merli muore sul colpo

Scrive msn.com: FOLIGNO - Una gita domenicale in moto si è trasformata in tragedia per il 63enne folignate Domenico Merli. L'uomo ha perso la vita ...

Tragico schianto all'incrocio: muore motociclista di 62 anni

Si legge su corrieredellumbria.it: E’ morto sul colpo Domenico Merli. Aveva 62 anni. Una vita intera trascorsa per il lavoro e la famiglia si è interrotta all’improvviso questa mattina (1 giugno) all’ora di pranzo in un maledetto incro ...