Scatto del Psg per Mastantuono | è sfida al Real Madrid si raffredda la pista Milan

Il PSG si muove in modo deciso per Franco Mastantuono, chiudendo la porta a una possibile trattativa con il Milan e lanciando una sfida al Real Madrid. In un calcio sempre più competitivo, il talento argentino è visto come il nuovo gioiello da investire. La domanda sorge spontanea: potrà davvero diventare il prossimo crack del calcio mondiale? Non perdere di vista questo giovane fenomeno che promette di rivoluzionare il panorama calcistico!

Quando in Argentina si parla di Franco Mastantuono restano tutti a bocca aperta: `E` il prossimo crac, non c`è dubbio`. Ne sono convinti tutti.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Non solo Real, anche il PSG punta Mastantuono del River. Ma attenzione alla clausola

tuttomercatoweb.com scrive: Non c’è solo il Real Madrid sulle tracce del giovane talento del River Plate Franco Mastantuono, fantasista classe 2007. Sulle sue tracce, come riporta Footmercato, si sta muovendo anche il ...

Mastantuono, il "Pibe" già vale oro: anche la Juve ha fatto la sua mossa

Si legge su tuttosport.com: La prima società a sondare il terreno per Mastantuono era stata il Real Madrid più di un anno fa. Un corteggiamento che non è andato oltre il flirt estivo. Motivo per cui in autunno il PSG ha ...