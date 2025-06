Scandalosa storia d’amore e d’arte Il romanzo di Filippo Lippi e Lucrezia

Scopri la scandalosa storia d’amore tra il maestro Filippo Lippi e Lucrezia, raccontata da Luca Scarlini. Un romanzo che intreccia arte e passione, rivelando come la bellezza femminile potesse ispirare capolavori e, al contempo, condurre a un’ossessione travolgente. Un tema attuale: l’arte come rifugio dei sentimenti proibiti. Scarlini ci invita a riflettere su quanto l’amore e la creatività possano essere interconnessi

di Luca Scarlini "Dicesi ch’era tanto venereo, che vedendo donne che gli piacessero, se le poteva avere, ogni sua facultà donato le arebbe; e non potendo, per via di mezzi, ritraendole in pittura, con ragionamenti la fiamma del suo amore intiepidiva. Et era tanto perduto dietro a questo appetito, che all’opere prese da lui quando era di questo umore, poco o nulla attendeva". Giorgio Vasari ne Le vite era categorico nella definizione del carattere di Filippo Lippi. La sua vicenda d’amore con la bella Lucrezia Buti, fu il maggiore scandalo della Firenze medicea nella seconda metà del Quattrocento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scandalosa storia d’amore (e d’arte). Il romanzo di Filippo Lippi e Lucrezia

