Scafista individuato durante lo sbarco dalla Ocean Viking a Livorno plauso del prefetto alla polizia

A Livorno, la polizia ha messo a segno un colpo importante, arrestando un presunto scafista sbarcato con i migranti dalla Ocean Viking. Un gesto che non solo testimonia l'impegno delle forze dell'ordine, ma si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dei flussi migratori. Il prefetto Dionisi ha elogiato l’operazione, sottolineando l'importanza della sicurezza e della legalità in questo contesto delicato. La lotta contro il traffico di esseri umani

LIVORNO – “Desidero esprimere il mio piĂą sentito apprezzamento alla Polizia di Stato per la brillante operazione condotta nel porto di Livorno, che ha portato al fermo di un presunto scafista sbarcato insieme ad altri migranti salvati in mare”. Così il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi dopo l’operazione a seguito dello sbarco della Ocean Viking al porto labronicao. “Un’azione che testimonia, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalitĂ , dedizione e capacitĂ investigativa delle forze dell’ordine presenti sul territorio – dice il prefetto – Allo stesso tempo, voglio formulare un augurio di buon lavoro alla Polizia di Stato per il prosieguo delle attivitĂ investigative, certo che proseguiranno con la medesima determinazione e rigore, andando a ricercare con precisione tutti gli elementi utili a smascherare i responsabili di quella che è, a tutti gli effetti, una delle piĂą gravi forme di criminalitĂ transnazionale: la tratta degli esseri umani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

