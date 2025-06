Sbu il piccolo Mossad di Kyiv Tutto sull’operazione dei servizi ucraini in Russia

L'operazione Ragnatela segna un punto di svolta nella guerra in Ucraina, dimostrando la crescente audacia dei servizi segreti ucraini. Colpire 41 bombardieri russi con uno sciame di droni è una mossa che ricorda le strategie d'élite dei grandi servizi segreti mondiali. In un contesto geopolitico in costante evoluzione, questa azione non solo potenzia la sicurezza nazionale, ma invia anche un messaggio forte e chiaro: Kyiv non ha intenzione di fermarsi. La guerra

“Altro che Mossad”, gongolano fonti ucraine commentando l’operazione Ragnatela con cui il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha distrutto, con uno sciame di droni, 41 bombardieri strategici sul territorio russo. Precisamente in quattro basi lontane tra loro in Siberia. Secondo la stessa agenzia d’intelligence, l’operazione, pianificata per 18 mesi e attivata alla vigilia dei colloqui odierni a Istanbul, avrebbe distrutto il 34% dei bombardieri strategici russi in grado di trasportare missili da crociera. Danni stimati in 7 miliardi di dollari. In effetti, i paragoni tra il servizio oggi guidato da Vasyl Malyuk e il servizio segreto israeliano che oggi ha come direttore David Barnea non mancano neppure tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sbu, il piccolo Mossad di Kyiv. Tutto sull’operazione dei servizi ucraini in Russia

