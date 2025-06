Sbanca la nuova soap turca Bene Sarabanda Celebrity

La nuova soap turca "La notte nel cuore" ha conquistato il pubblico italiano, sbancando gli ascolti con un clamoroso 15,9% di share! Questo successo si inserisce in un trend crescente di interesse per le produzioni turche, che affascinano con storie intense e personaggi indimenticabili. L’interesse per queste serie non è solo un fenomeno televisivo, ma rispecchia un cambiamento nei gusti del pubblico verso narrazioni più emozionanti e coinvolgenti. Non perderti il prossimo episodio!

Gli ascolti televisivi della prima domenica di giugno hanno visto su Rai1, in prima serata, la replica della terza stagione di Màkari, con Claudio Gioè, segnare il 12.4% di share pari a una media di 1.740.000 spettatori. Su Canale5 la nuova soap turca La notte nel cuore, con Ece Uslu, Burak Sergen, Esra Dermanc?o?lu, Aras Aydin, Bülent Polat ha prevalso con il 15.7% di share pari a 2.037.000 spettatori, vincendo la serata. Su Rai2 Audiscion con Elisabetta Gregoraci affiancata da Gigi e Ross ha ottenuto il 3.0% pari a 451.000 teste. Su Rai3, Report condotto da Sigfrido Ranucci ha conquistato una media di 1.

