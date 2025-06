Sarri torna alla Lazio è ufficiale | “Ha firmato” L’allenatore ha chiesto la conferma di 7 giocatori

Maurizio Sarri torna alla Lazio e non è solo una questione di panchina: il suo ritorno segna un rinnovato slancio per la squadra biancoceleste, in un campionato sempre più competitivo. Firmando fino al 2027, l’allenatore punta a costruire un progetto solido, richiedendo la conferma di sette giocatori chiave. La vera domanda è: riuscirà a trasformare le ambizioni della Lazio in risultati concreti? Il mercato estivo sarà cruciale!

Maurizio Sarri torna ad allenare la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha firmato fino al 2027. Sarri ha chiesto garanzie sul mercato, chiedendo la conferma di una serie di calciatori e l'acquisto di un nuovo centravanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

