Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio non è solo un rinnovo, ma l'inizio di un ciclo ambizioso fino al 2027. Con pieno potere decisionale sul mercato, il tecnico potrebbe rivoluzionare la squadra, in un momento in cui la Serie A sta vivendo una vera e propria metamorfosi. Sarri, con il suo approccio innovativo, si appresta a scrivere una nuova pagina della storia biancoceleste. Preparati a emozioni forti!

Maurizio Sarri torna ufficialmente alla guida della Lazio, firmando un nuovo contratto fino al 2027. L’annuncio è stato dato dal direttore sportivo Angelo Fabiani, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per il club biancoceleste. Il ritorno di Sarri: un nuovo inizio Come riportato dalla Gazzetta dello sport, l’accordo è ormai concluso: Maurizio Sarri fa il suo ritorno sulla panchina della Lazio. “ La Lazio ha un nuovo allenatore. Ed è quello che voleva per ripartire. Maurizio Sarri ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2027 (anche fino al 2028 se, nei prossimi due campionati, dovesse c’entrare la qualificazione in Champions). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri torna alla Lazio: contratto fino al 2027 e piena decisione sul mercato (Gazzetta)

