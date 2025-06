Sarri nuovo allenatore della Lazio il ds Fabiani e lannuncio’ all’Adnkronos – Video

Maurizio Sarri torna a sedere sulla panchina della Lazio, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia biancoceleste. L’annuncio ufficiale del ds Fabiani in un bar di Roma segna un ritorno che potrebbe rivitalizzare il club in un momento di grandi cambiamenti nel calcio italiano. La sfida è lanciata: riuscirà Sarri a portare la Lazio ai vertici? Non perdere i prossimi sviluppi!

(Adnkronos) – Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, lo conferma in esclusiva a Davide Desario, direttore dell'Adnkronos, che ha intercettato il dirigente in un bar di Roma. Il 'Comandante' torna alla guida della formazione capitolina dopo la prima avventura terminata nel 2024. Sarri, corteggiato anche dalla Fiorentina,

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

