Sarri nuovo allenatore della Lazio il ds Fabiani e lannuncio’ all’Adnkronos VIDEO

Maurizio Sarri torna alla Lazio e segna un nuovo capitolo nel calcio italiano, dove l'arte di allenare si intreccia con il carisma degli allenatori. L’annuncio ufficiale da parte del direttore sportivo Angelo Fabiani segna un momento atteso dai tifosi. Sarri, noto per il suo gioco offensivo e la mentalità vincente, potrebbe trasformare la squadra in un contendente serio per le posizioni alte della classifica. Rimanete sintonizzati!

Era chiaro, chiarissimo che mancasse poco alla chiusura dell’accordo per il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, ma forse non mancava proprio nulla. La notizia arriva da un video dell’Adnkronos. “Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, lo conferma in esclusiva a Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, che ha intercettato il dirigente in un bar di Roma. Il ‘Comandante’ torna alla guida della formazione capitolina dopo la prima avventura terminata nel 2024. Sarri, corteggiato anche dalla Fiorentina, ha firmato con la Lazio un contratto biennale che prevede anche l’opzione per la terza stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri nuovo allenatore della Lazio, il ds Fabiani e l”annuncio’ all’Adnkronos VIDEO

Leggi anche Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

Ne parlano su altre fonti

Nuovo allenatore della Lazio: Fabiani incontra gli agenti di Sarri. Il punto; Lazio, è fatta per il ritorno di Sarri: i dettagli; Sarri torna alla Lazio? Incontro tra dirigenti e agenti dell'allenatore, le condizioni e i dettagli del contratto; Lazio, si lavora al ritorno di Sarri: contatti continui, pronto un biennale. Le news. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio, il ds Fabiani ufficializza il Sarri-bis: "Ha firmato"

Lo riporta msn.com: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. La missione del ds biancoceleste Angelo Fabiani in Toscana è andata a buon fine ed è stato trovato un accordo totale con il tecnico, che tornerà sulla ...

Sarri ha firmato con la Lazio, le scelte di Juventus, Atalanta e Fiorentina

Riporta sport.virgilio.it: Torna alla Lazio l'allenatore di Figline, le mosse last minute dei vari club ancora senza panchina: crescono chance per Tudor di rimanere alla Juventus, Motta o Palladino per l'Atalanta ...

Ufficiale: Sarri torna alla Lazio. Fabiani conferma la firma del tecnico

Riporta rainews.it: Maurizio Sarri è di nuovo l’allenatore della Lazio. A confermarlo è il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, dopo ...