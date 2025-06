Sarri Lazio è fatta per il ritorno dell’allenatore | arriva l’annuncio ufficiale del DS Fabiani! Le sue parole

Maurizio Sarri torna alla Lazio: un annuncio che segna il ritorno di un maestro del calcio italiano. Le parole del DS Fabiani svelano una nuova era per i biancocelesti, in un contesto di rinnovamento nel campionato. Con Sarri, si preannunciano schemi audaci e un gioco avvincente, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Sarà interessante vedere come il tecnico plasmerà la squadra per affrontare le sfide future!

Sarri Lazio, è fatta per il ritorno del tecnico. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso le parole del DS Fabiani. Come confermato ai microfoni di Adnkronos, la Lazio avrà un nuovo allenatore. Si tratta di Maurizio Sarri. L’annuncio del ritorno dell’ex allenatore della Juventus presso la società biancoceleste è stato dato dal DS capitolino, Angelo Fabiani. Ecco le sue parole che annunciano l’avvenuta firma sul contratto biennale con opzione per una terza stagione. PAROLE – « Maurizio Sarri sarà il nostro allenatore. Ha già firmato il contratto » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri Lazio, è fatta per il ritorno dell’allenatore: arriva l’annuncio ufficiale del DS Fabiani! Le sue parole

Leggi anche Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Maurizio Sarri è a un bivio intrigante: la Lazio lo cerca, ma altre opportunità lo stuzzicano. In un calcio in continua evoluzione, il mister potrebbe scegliere un nuovo progetto che accenda la sua creatività.

Approfondimenti da altre fonti

Sarri-Lazio, fatta per il ritorno in panchina: l’accordo e i dettagli; Lazio, è fatta per il ritorno di Sarri: i dettagli; Sarri-Lazio, ci siamo: tutto pronto per il ritorno | CM.IT; Lazio, è fatta per il Sarri-bis: contratto biennale con opzione, mercoledì la firma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sarri-Lazio, fatta per il ritorno in panchina: l’accordo e i dettagli

Scrive tuttosport.com: Maurizio Sarri e la Lazio hanno trovato l’accordo. Durante l’incontro odierno in Toscana con il direttore sportivo Angelo Fabiani, le parti hanno raggiunto un’intesa: l’allenatore è pronto a tornare s ...

Lazio, non solo Sarri: ecco chi farà ritorno nella società biancoceleste come parte dello staff del tecnico. Le ultime

Segnala lazionews24.com: Sarri, oltre a lui rientrano a Roma diversi componenti dello staff del tecnico: ecco tutti gli aggiornamenti sui capitolini di oggi Quest’oggi sarà una giornata di profondi cambiamenti per la Lazio ch ...

Lazio, è fatta per il ritorno di Sarri: i dettagli e quando la firma

Lo riporta sportface.it: Manca solo l'ufficialità, ma non ci sono più dubbi, per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, pronta a salutare Baroni ...