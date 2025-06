Sarri è il nuovo allenatore della Lazio | è ufficiale Lotito | Scelta di cuore

Maurizio Sarri torna alla Lazio, un ritorno che profuma di passione e ambizione! Dopo un periodo di assenza, il tecnico toscano riprende le redini della squadra biancoceleste, portando con sé la sua visione di gioco unica. In un calcio sempre più competitivo, la scelta di Lotito segna un chiaro tentativo di rilanciare le sorti del club, puntando su un allenatore che sa come trasformare i sogni in realtà. Sarà il momento giusto per brillare?

Maurizio Sarri torna alla Lazio. Il club biancoceleste in una nota ha ufficializzato il ritorno del tecnico toscano, che ha allenato la Lazio dall’estate 2021 fino al marzo 2024. “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione – ha commentato il presidente Claudio Lotito – Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”. La Società “affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio “, conclude il club. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: è ufficiale. Lotito: “Scelta di cuore”

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio - Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

