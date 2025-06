Sarri-bis alla Lazio il ritorno ora è ufficiale

Maurizio Sarri torna ufficialmente alla Lazio, un ritorno che segna una nuova era per la squadra. In un calcio sempre più dominato da tecniche innovative e moduli strategici, la scelta di rispolverare il "Sarrismo" potrebbe rappresentare un punto di svolta. La passione e l’esperienza del tecnico potrebbero infondere nuova linfa in una squadra affamata di successi. Sarà interessante vedere come saprà rinnovare il suo approccio per affrontare le sfide future!

Maurizio Sarri torna ad allenatore la Lazio. A ufficializzare il tecnico è la società con un comunicato: "Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Sarri-bis alla Lazio, il ritorno ora è ufficiale

Leggi anche Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Maurizio Sarri è a un bivio intrigante: la Lazio lo cerca, ma altre opportunità lo stuzzicano. In un calcio in continua evoluzione, il mister potrebbe scegliere un nuovo progetto che accenda la sua creatività.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, è fatta per il Sarri-bis: contratto biennale con opzione, mercoledì la firma; Sarri-bis, ci siamo: la missione di Fabiani per chiudere la trattativa; Lazio, il Sarri-bis si può fare: ecco a quali condizioni; Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lazio, ecco il Sarri bis: si lavora già al primo rinforzo di mercato

Come scrive tuttosport.com: Riparte l’avventura in biancoceleste quindici mesi dopo le dimissioni: firmerà un biennale da 2,5 milioni a stagione ...

Pagina 0 | Lazio, ecco il Sarri bis: si lavora già al primo rinforzo di mercato

Come scrive tuttosport.com: Riparte l’avventura in biancoceleste quindici mesi dopo le dimissioni: firmerà un biennale da 2,5 milioni a stagione ...

Sarri torna alla Lazio, ora è ufficiale. Lotito: «Una scelta di cuore, il Comandante è tornato a casa»

Lo riporta msn.com: la Lazio è ufficialmente pronta per il Sarri-bis. E alle ore 16.30 è arrivato anche il comunicato. «La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra.