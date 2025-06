Sardegna | addio a Franco Deplano l’instancabile infermiere dei trapianti del Brotzu

La Sardegna piange Franco Deplano, l’infermiere che ha dedicato la sua vita ai trapianti di rene all’ospedale Brotzu. Con oltre mille operazioni all’attivo, il suo impegno ha salvato innumerevoli vite. La sua scomparsa a soli 57 anni ci ricorda l’importanza del personale sanitario: eroi quotidiani che, con dedizione e passione, affrontano ogni giorno sfide immense. Un tributo a chi lavora nel silenzio, ma lascia un segno profondo.

L'uomo, 57 anni, è morto per un malore improvviso: era l'infermiere responsabile dei blocchi operatori ed aveva preso parte ad oltre mille trapianti di rene.. Oggi l'ospedale Brotzu di Cagliari è in lutto. Ha perso una grandissima figura professionale, Franco Deplano, 57 anni, infermiere con un indispensabile ruolo nella sanità di tutta l'Isola. Nella corso della sua carriera l'uomo ha partecipato alla realizzazione di più di mille trapianti di rene, offrendo la sua professionalità per salvare migliaia di vite umane. Deplano era molto stimato dai colleghi ma anche dai pazienti per la sua grande umanità che l'ha sempre distinto.