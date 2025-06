Sarah Varetto | Le differenze arricchiscono

Sarah Varetto, Executive VP di Sky Italia, lancia un messaggio potente: "Le differenze arricchiscono". In un mondo sempre più uniforme, la celebrazione della diversità diventa un valore fondamentale. Sky si impegna a promuovere un ambiente inclusivo, dimostrando che la vera forza risiede nell’armonia tra le diversità . Questo evento di due giorni non è solo un incontro, ma un passo verso un futuro più ricco e colorato. Le differenze sono il nostro patrimonio.

"A me piacciono le differenze e credo che arricchiscano. Ognuno deve poter essere diverso e deve convivere con gli altri in armonia. Le differenze sono un vero e proprio patrimonio": così Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Con questo spirito l’azienda Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti, che domani e mercoledì vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d’eccezione, dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarah Varetto: "Le differenze arricchiscono"

