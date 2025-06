Sarabanda Celebrity le pagelle | Tatangelo regina 9 Alvin sfida da pari 85

Sarabanda Celebrity torna a farci battere il cuore e le mani! Con Anna Tatangelo regina con un sorprendente 9, il format cult di Italia 1 riporta in auge il divertimento degli anni Duemila. La sfida tra Alvin e gli altri concorrenti è avvincente, con punteggi che fanno esultare. In un'epoca in cui la nostalgia è un trend vincente, questa puntata ci ricorda che il gioco e la musica non hanno età. Pronti a cantare?

Seconda puntata per Sarabanda Celebrity, e il format cult di Italia 1 condotto da Enrico Papi continua a farci giocare (e ridere) come nei primi anni Duemila. Anche questa volta due squadre si sono affrontate tra hit intramontabili, cantanti misteriosi e Jolly rubati. Da un lato, quattro donne piene di grinta e charme: Anna Tatangelo, Nina Zilli, Iva Zanicchi e Rebecca Staffelli. Dall'altro, un quartetto maschile agguerrito e scanzonato formato da Fausto Leali, Max Giusti, Pierdavide Carone e Alvin. Chi ha brillato, chi ha fatto flop, e chi è diventato il conduttore ombra della serata? Ecco le nostre pagelle.

