sara errani e jasmine paolini non tradiscono e approdano ai quarti del doppio del roland garros 2025

Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due campionesse olimpiche si sono imposte negli ottavi di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025, battendo in 1 ora e 40 minuti di gioco la coppia formata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund con lo score di 6-4 6-3. Una partita in cui le due azzurre hanno messo in mostra la loro classe e soprattutto la propria capacitĂ di mixare le qualitĂ l'una dell'altra: da un lato la soliditĂ da fondo di Jasmine e dall'altro la grande lettura tattica di Sarita. Centrati, così, i quarti di finale e prossima sfida contro il duo KudermetovaMertens, nella rivincita della finale di Roma (vinta dalle nostre portacolori).