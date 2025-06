Sapete come ci fregano al ristorante? Ecco il trucco inaspettato

Quando andate al ristorante, fate attenzione: un trucco inaspettato potrebbe far lievitare il conto! Molti locali utilizzano tecniche psicologiche per invogliarvi a ordinare di più, come menù con piatti più costosi in evidenza. Questo trend, sempre più diffuso, gioca sulle vostre emozioni e aspettative. Ricordate: un pasto gustoso non deve svuotarvi il portafoglio! Siate astuti e chiedete sempre chiarimenti sui prezzi.