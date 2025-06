Santo Stefano del Sole | anziano trovato morto in casa il corpo in parte consumato dagli animali

Santo Stefano del Sole colpisce ancora con una notizia che scuote la comunità: un anziano di 78 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento, con il corpo in stato avanzato di decomposizione. Questo tragico evento mette in luce un problema sempre più attuale: l'isolamento degli anziani. In un'epoca in cui la solitudine cresce, è fondamentale riflettere su come supportare i più fragili e garantire loro una rete di protezione.

SANTO STEFANO DEL SOLE – È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, adagiato sul divano, un uomo di 78 anni residente nel comune di Santo Stefano del Sole. Il corpo era in stato avanzato di decomposizione, segno che il decesso potrebbe risalire a diversi giorni prima del rinvenimento. A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Santo Stefano del Sole: anziano trovato morto in casa, il corpo in parte consumato dagli animali

